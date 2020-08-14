Katma Değer Şaban filminin konusu ne? Filmde kimler oynuyor? Kemal Sunal filmleri... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
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filminin konusu ne? Filmde kimler oynuyor? filmleri...

Katma Değer Şaban filminin konusu ne? Filmde kimler oynuyor? Kemal Sunal filmleri...

'ın yüzlerce filmi arasında en sevilenlerden biri olan filmi sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Katma Değer Şaban filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Türkiye'nin en komik oyuncuları arasında gösterilen 'ın sevilen filmlerinden biri olan filmi bu akşam televizyonda kendisine yer bulacak.

KATMA DEĞER ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

, çalıştığı fabrikanın depo sorumluluğunu yapan çalışkan ve güvenilir bir adamdır. Fakat askerlik arkadaşı Halil, fabrikaya ortak olduktan sonra yasa dışı işler çevirmektedir. Bu olaylara şahit olan Kadir Usta, bir iftirayla zanlı durumda bırakılır ve tutuklanır... Geçici olarak serbest bırakılan Kadir Usta, masumiyetini kanıtlamak ve onurunu kurtarmak için 20 yıldır Almanya'da yaşayan oğlu Şaban'dan yardım ister. Fakat Şaban, Türkiye'ye punkçı bir zibidi olarak gelecektir.

KATMA DEĞER ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrolünde Kemal Sunal, Filiz Ersürler yer alıyor. Kartal Tibet filmin yönetmen koltuğunda kendisine yer buluyor.

  1. 14.08.2020
  2. Güncelleme: 14.08.2020 14:12
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