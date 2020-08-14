Katma Değer Şaban filminin konusu ne? Filmde kimler oynuyor? Kemal Sunal filmleri...
Kemal Sunal'ın yüzlerce filmi arasında en sevilenlerden biri olan Katma Değer Şaban filmi sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Katma Değer Şaban filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
Türkiye'nin en komik oyuncuları arasında gösterilen Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden biri olan Katma Değer Şaban filmi bu akşam televizyonda kendisine yer bulacak.
KATMA DEĞER ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Kadir Usta, çalıştığı fabrikanın depo sorumluluğunu yapan çalışkan ve güvenilir bir adamdır. Fakat askerlik arkadaşı Halil, fabrikaya ortak olduktan sonra yasa dışı işler çevirmektedir. Bu olaylara şahit olan Kadir Usta, bir iftirayla zanlı durumda bırakılır ve tutuklanır... Geçici olarak serbest bırakılan Kadir Usta, masumiyetini kanıtlamak ve onurunu kurtarmak için 20 yıldır Almanya'da yaşayan oğlu Şaban'dan yardım ister. Fakat Şaban, Türkiye'ye punkçı bir zibidi olarak gelecektir.
KATMA DEĞER ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Filmin başrolünde Kemal Sunal, Filiz Ersürler yer alıyor. Kartal Tibet filmin yönetmen koltuğunda kendisine yer buluyor.
- 14.08.2020
- Güncelleme: 14.08.2020 14:12
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Katma Değer Şaban filminin konusu ne? Filmde kimler oynuyor? Kemal Sunal filmleri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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