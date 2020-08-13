Geleceğe Dönüş 2 (Back To The Future 2) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak?
ATV ekranlarında bu akşam ekrana gelecek olan Geleceğe Dönüş 2 filmi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Geleceğe Dönüş 2 (Back To The Future 2) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi kanalda? Gerçekleşen kehanetler neler? Oyuncuların şimdiki halleri...
Bir nesilin gözünde geleceği canlandıran, tüm dünuyada klasik hale gelmiş olan Geleceğe Dönüş serisinin 2. filmi olan Geleceğe Dönüş 2 bu akşam televizyonda gösterilecek.
GELECEĞE DÖNÜŞ 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Marty ve Doktor Brown, bu kez 2015 yılına giderek, gelecekte McFly'ın ailesinin karşılaşacağı problemleri çözmeye çalışır. Ancak eve geri döndüklerinde birisinin zaman makinesini kurcaladığını ve geleceği karıştırdığını fark ederler. Şimdi yapmaları gereken tek şey, 1955'e geri dönüp geleceği kurtarmaktır.
GELECEĞE DÖNÜŞ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Geleceğe Dönüş 2 filminde Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson ve Elisabeth Shue gibi yıldız isimler yer alıyor.
GELECEĞE DÖNÜŞ 2 FİLMİ HANGİ KANALDA?
Geleceğe Dönüş 2 filmi bu akşam 22:35'te ATV ekranlarında yayınlanacak.
GELECEĞE DÖNÜŞ 2 FİLMİNİN GERÇEKLEŞEN KEHANETLERİ NELER?
Geleceğe Dönüş 2 filminde gösterilen ve günümüzde kullanılmaya başlanmış icatlar, VR gözlük teknolojisi, Video konferans, tablet ve parmak izi okuyucu oldu.
GELECEĞE DÖNÜŞ 2 FİLMİ OYUNCULARININ ŞİMDİKİ HALLERİ
- 13.08.2020
- Güncelleme: 13.08.2020 14:49
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Geleceğe Dönüş 2 (Back To The Future 2) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Hangi kanalda yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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