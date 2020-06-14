Barış Murat Yağcı Kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?
Sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor'da son viraja girilirken yarışmacılar arasında stratejik hamleler de iyice belirginleşmeye başladı. Yarışmanın başından beri en çok oyu toplayan Barış Murat Yağcı daha önce Yasin ile kavga etmişti. Yasin Barış Murat Yağcı'dan özür diledi. Birçok kişi Barış Murat Yağcı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Survivor Barış Murat Yağcı Kimdir? Survivor Barış kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Detaylar haberimizde...
Sevilen yarışma programı Survivor'ın yeni bölümleri büyük heyecan yaratmaya devam ediyor. Yarışmacılar arasında en dikkat çekenlerin başında Barış Murat Yağcı geliyor. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Survivor Barış hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediyor.
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etti. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etti. Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yapmıştır. Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile başladı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterin can verdi. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir.
SURVİVOR BARIŞ BOYU KAÇ?
Barış Murat Yağcı, 195 cm boyundadır.
- 14.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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