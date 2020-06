Barış Murat Yağcı Kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç?

Sevilen yarışma programı Survivor'ın yeni bölümleri büyük heyecan yaratmaya devam ediyor. Yarışmacılar arasında en dikkat çekenlerin başında Barış Murat Yağcı geliyor. Başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Survivor Barış hakkında araştırmalar yapılmaya devam ediyor.

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Ardından Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etti. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etti. Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yapmıştır. Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile başladı. Ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterin can verdi. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir.

SURVİVOR BARIŞ BOYU KAÇ?

Barış Murat Yağcı, 195 cm boyundadır.