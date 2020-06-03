Tarihi fırlatılışın yapıldığı SpaceX roketi karaya geri döndü
Elon Musk'ın sahibi olduğu ve uzun süredir büyük bir hayal olarak görülen SpaceX roketinin fırlatılışı geçtiğimiz günlerde gerçekleşmişti. Crew Dragon mekiğini uzaya fırlatan Falcon 9 roketinin karaya ulaştığı açıklandı.
Şirketin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, yeniden kullanılabilir özellikteki roketin 30 Mayıs'taki tarihi fırlatışın hemen ardından iniş yaptığı Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer platformun 2 Haziran'da Florida'nın Canaveral Limanı'na ulaştığı belirtildi.
Mesajda Falcon 9'u taşıyan yüzer platformun limana girişini gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.
SpaceX'in Crew Dragon mekiğiyle yaptığı sefer, NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'den yapılan ilk insanlı uzay seferi olmuştu.
After launching @AstroBehnken and @Astro_Doug to orbit on Crew Dragon, Falcon 9 landed on the Of Course I Still Love You droneship and returned to Port Canaveral pic.twitter.com/ACov1BhgXY— SpaceX (@SpaceX) June 2, 2020
- 03.06.2020
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