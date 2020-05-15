Şener Özbayraklı Şilan Makal ile evlendi! Şilan Makal kimdir? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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ile evlendi! Şilan Makal kimdir?

Şener Özbayraklı Şilan Makal ile evlendi! Şilan Makal kimdir?

Bursaspor, Fenerbahçe ve formalarını giyen oyuncu ile evlendi. Şilan Makal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Şilan Makal kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapar?

, 'İşte Benim Stilim' yarışması ile tanındı. Şilan Makal tarih bölümünden mezun oldu. Şilan Makal daha sonra uygulamalı oyunculuk eğitimi aldı. Şilan Makal'ın yaşamı merak konusu oldu. Şilan Makal hakkında merak edilenler…

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlamıştır.

Şilan Makal 2015 yılında İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurmuştur. Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi almıştır. 'un yakın arkadaşıdır. Şilan Makal, 'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol almıştır.
Başrolünde Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi'nin yer aldığı Yeni Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

  1. 15.05.2020
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