Şener Özbayraklı Şilan Makal ile evlendi! Şilan Makal kimdir?
Bursaspor, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giyen Şener Özbayraklı oyuncu Şilan Makal ile Florya Metin Oktay Tesislerinde evlendi. Şilan Makal'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Şilan Makal kimdir? Kaç yaşında? Ne iş yapar?
Şilan Makal, 'İşte Benim Stilim' yarışması ile tanındı. Şilan Makal tarih bölümünden mezun oldu. Şilan Makal daha sonra uygulamalı oyunculuk eğitimi aldı. Şilan Makal'ın yaşamı merak konusu oldu. Şilan Makal hakkında merak edilenler…
ŞİLAN MAKAL KİMDİR?
Şilan Makal, 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamlamıştır.
Şilan Makal 2015 yılında İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyurmuştur. Oyuncu olmak isteyen Şilan Makal Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi almıştır. Merve Boluğur'un yakın arkadaşıdır. Şilan Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol almıştır.
Başrolünde Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi'nin yer aldığı Yeni Gelin dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.
- 15.05.2020
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