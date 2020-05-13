D vitamini eksikliği corona virüsünden (koronavirüs) ölüm ihtimalini artırıyor mu? İşte yapılan o araştırma...
Corona virüsü (koronavirüs) salgını sonrası en çok merak edilen konulardan biri de hastalığın kimlere daha kolay bulaştığı ve kimleri daha çok etkilediği gibi sorular oldu. Virüsten ölenlerin yaş ortalamasının yüksek olması ise akıllara coronanın başka hastalıklarla birleşince etkisinin artıp artmadığı sorunsalını getirdi. Bilim insanları son yaptıkları araştırmalar neticesinde D vitamini eksikliği ile corona virüsü kaynaklı ölümlerle ilgili bir bağlantı keşfetti. Peki, D vitamini eksikliği corona virüsünden (koronavirüs) ölüm ihtimalini artırıyor mu? İşte yanıtı...
Tüm dünyayı sarsan corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası akıllarda birçok soru belirdi. Bunlardan biri de virüsle D vitamini eksikliği arasında bağ bulunup bulunmadığıydı... Bilim insanları konuya ilişkin geniş çaplı bir araştırma yaptı. Bu araştırma sonucunda dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Buna göre; İtalya, İspanya ve İngiltere gibi virüsten dolayı ölen insanların çok olduğu ülkelerde hayatını kaybedenler üzerinde bir inceleme gerçekleştirildi ve D vitamin seviyelerinin, vaka sayısının az olduğu ülkelerdeki hastalara göre daha düşük olduğu gözlendi.
Bilim insanları, düşük D vitamini seviyesi ve "sitokin fırtınası" adı verilen aşırı aktif bir bağışıklık sisteminin neden olduğu hiperinflamatuar durum arasında da güçlü bağlantı olduğunu ortaya koydu.
Northwestern Üniversitesinden Dr. Ali Daneshkhah, "sitokin fırtınası"nın akciğerlere ciddi şekilde zarar verebildiğini vurgulayarak, "Sitokin fırtınası, hastalarda akut solunum sıkıntısı sendromuna ve ölüme de yol açabilir" ifadesini kullandı.
Uzmanlar, D vitamini takviyesi konusunda aşırıya gidilmemesi konusunda da uyarıyor.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Avustralya'da corona virüsüne ilişkin önemli çalışmalar yapılmıştı. Doktor Rachel Neale de, Covid-19'un insan vücudunda D vitamini eksikliği bulunması durumunda kendisini daha kolay gösterdiğini söylemişti. Doktor Neale'ye göre, D vitamininin virüsün sebep olduğu akut solunum yolu enfeksiyonu riskini azalttığı fark edilmişti.
- 13.05.2020
- Güncelleme: 13.05.2020 08:23
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D vitamini eksikliği corona virüsünden (koronavirüs) ölüm ihtimalini artırıyor mu? İşte yapılan o araştırma... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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