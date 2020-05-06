Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Remdesivir ilacı nedir? Remdesivir corona virüsü ilacı mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Remdesivir ilacı nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı ilacı nedir? Remdesivir ilacı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Remdesivir ilacı nedir? Remdesivir corona virüsü ilacı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlediği basın toplantısı ile salgını hakkında vatandaşa bilgilendirme yaptı. Gelen soru üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " ilacı önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç. Antiviral bir ilaç." ifadelerini kullandı. Peki, Remdesivir ilacı nedir? Corona virüsü ilacı bulundu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " ilacı önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç. Antiviral bir ilaç." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Remdesivir ilacını merak etti.

REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır. tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiş ilacın daha sonra aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.

Remdesivir ilacı SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş oldğundan ötürü Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı Amerika'da doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır.

REMDESİVİR İLACI CORONA VİRÜSÜNDE ETKİLİ Mİ?

ABD Ulusal Alerji ve Enstitüsü Başkanı Dr. , Remdesivir adlı anti-viral ilacın Covid-19 tedavisinde "net bir etkisi" olduğunu söyledi. Daha önce Çin'de aynı ilaç üzerinde yapılan bir araştırmada, söz konusu ilacın "önemli bir klinik yarar sağlamadığı" sonucuna varılmıştı.

Ancak Fauci'ye göre ABD'de yapılan bir başka araştırmada ilacın olumlu etkileri görüldü. Remdesivir'in üreticisi Gilead Sciences adlı şirketin, ilacın ilk hedeflerine ulaştığını açıklamasından sonra konuşan Fauci, ilacın engellediğini söyledi.

  1. 06.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Remdesivir ilacı nedir? Remdesivir corona virüsü ilacı mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA