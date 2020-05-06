Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı Remdesivir ilacı nedir? Remdesivir corona virüsü ilacı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Remdesivir ilacı önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç. Antiviral bir ilaç." ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Remdesivir ilacını merak etti.

REMDESİVİR NEDİR?

Remdesivir, nükleotid analogları sınıfına ait yeni bir antiviral ilaçtır. Gilead Sciences tarafından Ebola virüsü hastalığı ile Marburg virüsü enfeksiyon tedavisi için geliştirilmiş ilacın daha sonra aralarında respiratuvar sinsitiyal virüsü, Junin virüsü, Lassa ateşi virüsü, Nipah virüsü, Hendra virüsü ve koronavirüslerin de (MERS ve SARS virüsleri dahil) yer aldığı diğer tek sarmallı RNA virüslerine karşı antivirütik aktivite gösterebildikleri bulunmuştur.

Remdesivir ilacı SARS-CoV-2 ile Nipah ve Hendra virüs enfeksiyonlarında kullanımı için araştırma altındadır. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarına karşı başarı göstermiş oldğundan ötürü Gilead, SARS-CoV-2 enfeksiyonlarına karşı Amerika'da doktorlara ilacı sunmakta, Çin'e ise şiddetli semptomları olan veya olmayan enfekte bireylerin tedavisinde ilacın etkinliğini araştıran çalışmaların yürütülmesi için maddeyi sağlamaktadır.

REMDESİVİR İLACI CORONA VİRÜSÜNDE ETKİLİ Mİ?

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir adlı anti-viral ilacın Covid-19 tedavisinde "net bir etkisi" olduğunu söyledi. Daha önce Çin'de aynı ilaç üzerinde yapılan bir araştırmada, söz konusu ilacın "önemli bir klinik yarar sağlamadığı" sonucuna varılmıştı.

Ancak Fauci'ye göre ABD'de yapılan bir başka araştırmada ilacın olumlu etkileri görüldü. Remdesivir'in üreticisi Gilead Sciences adlı şirketin, ilacın ilk hedeflerine ulaştığını açıklamasından sonra konuşan Fauci, ilacın corona virüsü engellediğini söyledi.