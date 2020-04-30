Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığının belirtileri ne? Corona virüsü ile bağlantısı var mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
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Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığının belirtileri ne? ile bağlantısı var mı?

Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığının belirtileri ne? Corona virüsü ile bağlantısı var mı?

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkileyen salgını sonrası çocukları hedef alan yeni bir hastalık ortaya çıktı. Kawasaki hastalığı olarak bilinen bu hastalık hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığının belirtileri ne? Corona virüsü ile bağlantısı var mı?

salgınının etkileri hala devam ederken son dakika gelişmesiyle dünyayı şok eden yeni bir hastalık ortaya çıktı. Özellikle Avrupa'da , ve gibi ülkelerde görülen kawasaki hastalığı genel olarak çocukları hedef alıyor. Kawasaki hastalığı hakkında tüm detaylar merak konusu oldu.

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kawasaki Sendromu veya Hastalığı sıklıkla beş yaş altı çocuklarda görülen ateş, döküntü, eksüdatif olmayan konjunktival konjesyon, boyun lenf bezlerinde büyüme, ağız içi ve el ve ayaklarda değişiklikler ile karakterize bir vaskülittir. Hastalığın en önemli komplikasyonu koroner arter anevrizmasıdır. Büyük, orta ve küçük çaplı arterleri tutabilir. Mukokutanöz lenf nodu sendromu ile birliktedir. Kawasaki hastalığının sebebi tam olarak bilinmiyor. Hastalığa bir virüsün neden olduğu sanılmaktadır.

  1. 30.04.2020
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