Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Son dakika: hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş ? Kaç yaşında? Neden öldü?

Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

programıyla herkesin tanıdığı ünlü modacı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nur Yerlitaş geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olmuştu. Peki, Nur Yerlitaş ?

Ünlü modacı , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğmuştur. Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başlamıştır. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açarak tasarım ve moda sektörüne giriş yapmıştır.

YER ALDIĞI PROGRAMLAR

Bak Kim Dans Ediyor (2007)
Yemekteyiz (2010)
(2011)
Bu Tarz Benim (2014)
İşte Benim Stilim (2015-2017)
Maral: En Güzel Hikâyem (2015) – 9. bölüm
"Türkan" – Demet Akalın (2011)
"Karagözlüm" – Serkan Kaya

  1. 27.04.2020
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