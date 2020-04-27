Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?
Bugün ne giysem programıyla herkesin tanıdığı ünlü modacı Nur Yerlitaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nur Yerlitaş geçtiğimiz sene beyin ameliyatı olmuştu. Peki, Nur Yerlitaş kimdir?
Ünlü modacı Nur Yerlitaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu.
NUR YERLİTAŞ KİMDİR?
Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğmuştur. Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başlamıştır. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açarak tasarım ve moda sektörüne giriş yapmıştır.
YER ALDIĞI PROGRAMLAR
Bak Kim Dans Ediyor (2007)
Yemekteyiz (2010)
Bugün Ne Giysem (2011)
Bu Tarz Benim (2014)
İşte Benim Stilim (2015-2017)
Maral: En Güzel Hikâyem (2015) – 9. bölüm
"Türkan" – Demet Akalın (2011)
"Karagözlüm" – Serkan Kaya
- 27.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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