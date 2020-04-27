Son dakika: Nur Yerlitaş hayatını kaybetti! Nur Yerlitaş kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?

Ünlü modacı Nur Yerlitaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yerlitaş, geçtiğimiz yıl beyin ameliyatı olmuştu.

NUR YERLİTAŞ KİMDİR?

Nur Yerlitaş, 11 Ağustos 1955'te İstanbul'un Vefa semtinde doğmuştur. Anne tarafından Arap, baba tarafından Laz asıllıdır. Kariyerine İtalya'dan getirdiği aksesuarları satarak başlamıştır. Daha sonraki yıllarda kendi butiğini açarak tasarım ve moda sektörüne giriş yapmıştır.

YER ALDIĞI PROGRAMLAR

Bak Kim Dans Ediyor (2007)

Yemekteyiz (2010)

Bugün Ne Giysem (2011)

Bu Tarz Benim (2014)

İşte Benim Stilim (2015-2017)

Maral: En Güzel Hikâyem (2015) – 9. bölüm

"Türkan" – Demet Akalın (2011)

"Karagözlüm" – Serkan Kaya