İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kamu çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı! Kamu personeli çalışma saatleri ne? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Kamu personeli çalışma saatleri ne?

İstanbul kamu çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı! ne?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kamu çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı! Kamu personeli çalışma saatleri ne?

Corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok değişikliğe gidildi. İstanbul son dakika açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre corona virüsü salgını sebebiyle kamu çalışma saatlerinde değşikliğe gidildiği açıklandı. Peki, kamu çalışanları çalışma saati ne?

stanbul corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da uygulnacak mesai saatleri ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya, " Pazartesi gününden, 2020'ye ( sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul'da mesai saatleri; 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır." dedi.

KAMU ÇALIŞMA SATLERİ NE?

Şehrimizde COVİD-19 Salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında;

İstanbul'da Sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri,

27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.

Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 22.04.2020 – Saat 15.30

  1. 22.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kamu çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı! Kamu personeli çalışma saatleri ne? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA