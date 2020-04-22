İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kamu çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı! Kamu personeli çalışma saatleri ne?
Corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok değişikliğe gidildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre corona virüsü salgını sebebiyle kamu çalışma saatlerinde değşikliğe gidildiği açıklandı. Peki, kamu çalışanları çalışma saati ne?
stanbul Valisi Ali Yerlikaya corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da uygulnacak mesai saatleri ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Vali Yerlikaya, "27 Nisan Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020'ye (Ramazan Bayramı sonu) kadar geçerli olmak üzere İstanbul'da mesai saatleri; 09.00-12.30, 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır." dedi.
KAMU ÇALIŞMA SATLERİ NE?
Şehrimizde COVİD-19 Salgınının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi ve 22.03.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında;
İstanbul'da Sabah 08.30-12.30, öğleden sonra 13.00-17.00 arasında uygulanan mesai saatleri,
27 Nisan 2020 Pazartesi gününden, 27 Mayıs 2020 Çarşamba gününe (Ramazan Bayramı sonu) kadar; sabah 09.00-12.30, öğleden sonra 13.00-16.30 olarak uygulanacaktır.
Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerinin farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 22.04.2020 – Saat 15.30
- 22.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kamu çalışma saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı! Kamu personeli çalışma saatleri ne? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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