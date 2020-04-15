Milli Piyango'dan corona virüsü desteği! Milli Dayanışma Kampanyası'na Milli Piyango'dan destek! "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" özel çekiliş
Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek çığ gibi büyüyor. Milli Piyango'dan kampanyaya destek kararı geldi. "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" özel çekiliş yapılacak.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak ve halkın katılımını sağlamak amacıyla İdare tarafından eşya piyangosu düzenleneceği bildirildi.
CORONA VİRÜS İLE MÜCADELEYE DESTEK
Açıklamada, eşya piyangosunda 1 adet 465 bin 915 lira değerinde 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan benzinli otomobil ile 1 adet 456 bin 112 lira değerinde 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan benzinli otomobil ikramiyesi verileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Piyango satışlarına bugün itibarıyla sanal bayilerimiz (bilyoner.com) aracılığıyla internet üzerinden başlanacak. Kampanyaya katılım bugünden 15 Mayıs gece yarısına kadar yapılabilecek ve 16 Mayıs saat 14.00'te İdaremizce çekilişi gerçekleştirilecektir. Çekiliş sonuçları internet sitemizde canlı olarak yayınlanacaktır."
- 15.04.2020
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Milli Piyango'dan corona virüsü desteği! Milli Dayanışma Kampanyası'na Milli Piyango'dan destek! "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" özel çekiliş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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