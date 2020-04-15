Milli Piyango'dan corona virüsü desteği! Milli Dayanışma Kampanyası'na Milli Piyango'dan destek! "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" özel çekiliş - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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'dan desteği! 'na Milli Piyango'dan destek! "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm"

Milli Piyango'dan corona virüsü desteği! Milli Dayanışma Kampanyası'na Milli Piyango'dan destek! "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" özel çekiliş

Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan salgını sebebiyle ülkemizde başlatıldı. Başkan 'ın başlattığı kampanyaya destek çığ gibi büyüyor. 'dan kampanyaya destek kararı geldi. "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" yapılacak.

İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan 'na destek olmak ve halkın katılımını sağlamak amacıyla İdare tarafından eşya piyangosu düzenleneceği bildirildi.

CORONA VİRÜS İLE MÜCADELEYE DESTEK

Açıklamada, eşya piyangosunda 1 adet 465 bin 915 lira değerinde 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan benzinli otomobil ile 1 adet 456 bin 112 lira değerinde 2020 model 5F51 yeni BMW 320i Sedan benzinli otomobil ikramiyesi verileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Piyango satışlarına bugün itibarıyla sanal bayilerimiz (bilyoner.com) aracılığıyla internet üzerinden başlanacak. Kampanyaya katılım bugünden 15 Mayıs gece yarısına kadar yapılabilecek ve 16 Mayıs saat 14.00'te İdaremizce çekilişi gerçekleştirilecektir. Çekiliş sonuçları internet sitemizde canlı olarak yayınlanacaktır."

  1. 15.04.2020
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