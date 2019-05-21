Çukur’da Aliço öldü mü? Çukur 67. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 2 sezon 33. Bölümde Yamaç Aliço'yu bulmak için girdiği atık deposunda yanlış yere yönlendirildi. Aliço'nun sesi cansız bir mankene takıldı, Yamaç buradan çıkmaya uğraşırken zaman kaybetti. Aliço'nun bulunduğu yerde yangın çıktı, Yamaç bayıldı. Uyandığında ise her şey için çok geç olmuştu. Çukur dizisinin Aliço'su Instagram hesabında veda paylaşımında bulundu.



ÇUKUR 67. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Yeni fragman henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur'dakiler dört bir yanda Aliço'yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak. Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak. Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla'nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın'ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur'da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.

ÇUKUR'UN ALİÇO'SU RIZA KOCAOĞLU KİMDİR?

1979 yılında İzmir'de doğan Rıza Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" filmi ile 2001 yılında sinemaya adım attı. Bugüne kadar 50'ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer aldı. Son olarak "İçerde" dizisinde Davut rolünü canlandıran oyuncu, şu anda "Çukur" dizisinde Aliço karakterine hayat veriyor.

Çukur / Aliço /2017-

İçerde / Davut / 2016-2017

Dünyanın En Güzel Kokusu / Hakan / 2016

Karadayı / Kibrit Yasin / 2012-2014

Kuzey Güney / Ali Güntan / 2011-2012

Av Mevsimi / Asit Ömer / 2010

Ezel / Temmuz / 2009-2010

Emret Komutanım: Şah Mat / Obsesif Tuncay / 2006

Kuzenlerim / İrfan /2002 – 2004

Bana Şans Dile / Bahadır / 2001