Arka Sokaklar 518. bölümde Mesut ile Firaz savaşını kim kazanacak?

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar yine gerilim dolu sahnelerle izleyici karşısına çıkacak. Arka Sokaklar 518. yeni bölümde Engin yeni bir ekip kurarak Tuncer'i yakalamaya çalışıyor. Ondan önce iş başına geçen Rıza Baba ve ekibi Tuncer'i köşeye sıkıştırmayı başaracak mı? İşte Arka Sokaklar'da yaşanacaklar…

ARKA SOKAKLAR 518. BÖLÜM FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mesut, Ceren'i kurtarmak için Firaz ile adeta bir savaş halindedir!

Salih, nişanlısı kaçırıldığı için Firaz'a yardım ettiğini itiraf eder. Mesut ekip ile paslaşarak operasyonu kurar ve Ceren'i kurtarırlar. Canan kızıyla beraber yurtdışına seyahat edecektir. Emniyete gelip Mesut'a ve tüm ekibe teşekkür eder. Giderken de Selin'e iyi bakması konusunda birkaç güzel cümle eder.

Fatmanur eski kocası Üzeyir tarafından şiddete uğrayan bir kadındır. Fatmanur ve oğlu aniden kaybolur. Fatmanur'un ormanlık arazide cesedi bulunur. Üzeyir oğlunu kaçırmıştır ve her yerde aranır. Fatmanur'un bir numaralı katil zanlısı eski eşi Üzeyir'dir.

Mesut'un yeğeni İlkay'ın İstanbul'da bir sevgilisi vardır. Sevgilisi Veli zengin ve kötü alışkanlıkları olan bir gençtir. İlkay'ı arkadaşlarıyla tanıştırır ve İlkay'ın da kötü alışkanlıklara alışmasına sebep olur. Ailesi İlkay'ın, Şanlıurfa'ya eve gelmesini istemektedir. İlkay kimseye haber vermeden Veli'nin yanına kaçar.

Engin Narkotik şubenin başına geçmiştir. Kendisine yeni bir ekip kurar. Sema ve Yavuz bağımlı evli bir çifttir. Ekip gençlere madde sağlayan Tuncer'in yakalanması için Engin ve ekibi harekete geçer. Engin tam Tuncer'i yakalamak üzeredir ki Rıza Baba ve ekibi onlardan önce davranır.