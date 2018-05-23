Hakemler iftarda bir araya geldi
Ali Palabıyık ve Bülent Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu Ankara bölgesi hakemleri, iftarda buluştu.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Ankara Şubesinin düzenlediği iftar yemeği, hakem ve gözlencileri bir araya getirdi.
Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde verilen iftar yemeğine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyesi Metin Tokat, TFFHGD Ankara Şubesi Başkanı Ali Uluyol, gözlemciler, Ali Palabıyık, Bülent Yıldırım, Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Tokat ve Özgüç Türkalp'in de yer aldığı Ankara bölgesi hakemleri ile çok sayıda davetli katıldı.
MHK'de üçüncü bölgeden sorumlu Metin Tokat, AA muhabirine, hakemler açısından sezonu değerlendirdi.
Tokat, bu sezon liglerin çekişmeli geçtiğini belirterek, "Tüm liglerde hem şampiyon hem de küme düşecek takımlar son haftalarda belli olmasına rağmen hakem arkadaşlarımız genelde başarılı bir sezon geçirdi. Kamuoyu da gördü ki son haftalarda herhangi bir hakem hatasıyla sıkıntı yaşanmadı." diye konuştu.
Ramazan ayının birlik ve beraberlik açısından önemine işaret eden Tokat, "Hem genç arkadaşlarımız hem de geçmişte bizlere çok büyük hizmetler vermiş yöneticilerimiz eşleriyle, çocuklarıyla bir aradalar. Bu durum bizi mutlu ediyor. Türk hakeminin birlik ve beraberliği açısından güzel bir şey. Kendi içimizde birlikteliği sağladığımız zaman gelebilecek tepkilere, sorunlara karşı daha dirençli oluruz. Umut ederim ki bundan sonra da bu birliktelik devam eder." ifadelerini kullandı.
TFFHGD Ankara Şubesi Başkanı Ali Uluyol ise 3 ay önce göreve geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Spor ailesi olarak iftarda bir araya geldik. Bu barış devam edecek. Sezonu iyi bitirdiğimizi düşünüyorum. Spor Toto Süper Lig'de Ankara bölgesinden 4 hakemimiz var. Özellikle Ali Palabıyık, Bülent Yıldırım ve Yaşar Kemal Uğurlu bu işin yükünü çektiler. Çok başarılı bir sezon geçirdiler. Serkan Tokat da iyi maçlar çıkardı. Eskiden Süper Lig hakemi Ankara'dan daha fazlaydı. Daha önce 7 FIFA kokartlı hakemin 5'i Ankara'dan çıkıyordu. 20 Süper Lig hakeminin de 8'i Ankara bölgesindendi. İnşallah, bu sayı yeniden artacak. Bu gençlerden yeni FIFA hakemleri çıkacak. Ankara bölgesi yeniden eski gücünü kazanacak."
- 23.5.2018 23:58
-
Aziz Yıldırım transfer stratejisini değiştiriyor
Toplam 3
Yorum
hakan Allah aşkına bi bırak artık... hiç bir hamle yapma sen. bitirdin futbolu, kasa boşaldı, trübünler boşaldı..
-
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye fark!
Toplam 2
Yorum
dogrular tek gerçek Galatasarayın taraftarları Türkiyemizde en çok fazlasıyla taraftarı olan spor kulübüdür
-
Kayserispor’a Viking gol kralı
Toplam 1
Yorum
ÖMER ALKONAK BU SENE AVRUPAYA GİTMEMİZ GEREKİR KAYSERİ HALKI BUNU HAK EDİYOR
Hakemler iftarda bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.