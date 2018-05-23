Hakemler iftarda bir araya geldi

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Ankara Şubesinin düzenlediği iftar yemeği, hakem ve gözlencileri bir araya getirdi.

Gazi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde verilen iftar yemeğine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyesi Metin Tokat, TFFHGD Ankara Şubesi Başkanı Ali Uluyol, gözlemciler, Ali Palabıyık, Bülent Yıldırım, Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Tokat ve Özgüç Türkalp'in de yer aldığı Ankara bölgesi hakemleri ile çok sayıda davetli katıldı.

MHK'de üçüncü bölgeden sorumlu Metin Tokat, AA muhabirine, hakemler açısından sezonu değerlendirdi.

Tokat, bu sezon liglerin çekişmeli geçtiğini belirterek, "Tüm liglerde hem şampiyon hem de küme düşecek takımlar son haftalarda belli olmasına rağmen hakem arkadaşlarımız genelde başarılı bir sezon geçirdi. Kamuoyu da gördü ki son haftalarda herhangi bir hakem hatasıyla sıkıntı yaşanmadı." diye konuştu.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik açısından önemine işaret eden Tokat, "Hem genç arkadaşlarımız hem de geçmişte bizlere çok büyük hizmetler vermiş yöneticilerimiz eşleriyle, çocuklarıyla bir aradalar. Bu durum bizi mutlu ediyor. Türk hakeminin birlik ve beraberliği açısından güzel bir şey. Kendi içimizde birlikteliği sağladığımız zaman gelebilecek tepkilere, sorunlara karşı daha dirençli oluruz. Umut ederim ki bundan sonra da bu birliktelik devam eder." ifadelerini kullandı.

TFFHGD Ankara Şubesi Başkanı Ali Uluyol ise 3 ay önce göreve geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Spor ailesi olarak iftarda bir araya geldik. Bu barış devam edecek. Sezonu iyi bitirdiğimizi düşünüyorum. Spor Toto Süper Lig'de Ankara bölgesinden 4 hakemimiz var. Özellikle Ali Palabıyık, Bülent Yıldırım ve Yaşar Kemal Uğurlu bu işin yükünü çektiler. Çok başarılı bir sezon geçirdiler. Serkan Tokat da iyi maçlar çıkardı. Eskiden Süper Lig hakemi Ankara'dan daha fazlaydı. Daha önce 7 FIFA kokartlı hakemin 5'i Ankara'dan çıkıyordu. 20 Süper Lig hakeminin de 8'i Ankara bölgesindendi. İnşallah, bu sayı yeniden artacak. Bu gençlerden yeni FIFA hakemleri çıkacak. Ankara bölgesi yeniden eski gücünü kazanacak."