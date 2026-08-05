'Yasak kalkacak'

Gençlerbirliği, FIFA tarafından verilen transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor.
Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Gençlerbirliği, FIFA tarafından verilen transfer yasağını kaldırmaya çalışıyor. CSKA Moskova'dan alınan Koita nedeniyle gelen yasakla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ödeme sürecini başlatmıştır. Ancak Rusya Futbol Federasyonu'na yönelik uluslararası yaptırımlar nedeniyle, söz konusu ödeme tamamlanamadı. Yükümlülüğümüzü yerine getireceğiz" denildi.