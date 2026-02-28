Başkent'te final gibi maç

TRENDYOL Süper Lig'de 3 maçtır galibiyete hasret kalan Gençlerbirliği, yarın final gibi karşılaşmada Kayserispor'u ağırlayacak. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta sahasınd Antalyaspor'u mağlup ederek umutlanan düşme hattındaki Kayserispor karşısında mutlak galibiyet hedefleyen kırmızısiyahlılar, hem sarı-kırmızılılarla arasındaki 4 puanlık farkı korumak hem de ilk yarıda 1-1 berabere kaldığı rakibi karşısında ikili averajı da korumak amacında.
Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
