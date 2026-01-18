CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Gençlerbirliği Gençlerbirliği-Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Gençlerbirliği-Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği'nin evinde oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 16:54
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gençlerbirliği-Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği'nin evinde oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GENÇLERBİRLİĞİ-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Metehan, Tongya, Oğulcan, Göktan, Koita

Samsunspor: Okan, Ali Badra, Satka, Zeki, Soner, Yunus Emre, Celil, Yalçın, Mendes, Tahsin, Mouandilmadji

GENÇLERBİRLİĞİ-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Samsunspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı!
Tekke: Sakatlıklarımız var ama...
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Güvenlik kaynakları açıkladı: YPG/SDG Suriye'de nasıl kaybetti?
F.Bahçe'ye 2 golcü adayı daha!
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ndidi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tekke: Sakatlıklarımız var ama... Tekke: Sakatlıklarımız var ama... 16:38
F.Bahçe'ye 2 golcü adayı daha! F.Bahçe'ye 2 golcü adayı daha! 16:35
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ndidi... Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ndidi... 16:17
Erzurum evinde Amed'i devirdi! Erzurum evinde Amed'i devirdi! 15:47
Jhon Duran'ın cezası indirildi! Jhon Duran'ın cezası indirildi! 15:45
G.Saray'ı üzen haber! Pablo Garcia... G.Saray'ı üzen haber! Pablo Garcia... 15:37
Daha Eski
Fırtına'ya Kuzey'den genç golcü! Fırtına'ya Kuzey'den genç golcü! 14:45
Cimbom'un A. Madrid mesaisi başladı! Cimbom'un A. Madrid mesaisi başladı! 14:44
Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! Trabzonspor'un ilk 11'i açıklandı! 14:39
Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! Napoli'nin Noa Lang planı ortaya çıktı! 14:26
Wolverhampton-Newcastle United maçı bilgileri Wolverhampton-Newcastle United maçı bilgileri 14:11
Atletico Madrid-Alaves maçı bilgileri Atletico Madrid-Alaves maçı bilgileri 14:02