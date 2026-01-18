Gençlerbirliği-Samsunspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında Gençlerbirliği ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği'nin evinde oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GENÇLERBİRLİĞİ-SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:

Gençlerbirliği: Ricardo, Thalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Metehan, Tongya, Oğulcan, Göktan, Koita

Samsunspor: Okan, Ali Badra, Satka, Zeki, Soner, Yunus Emre, Celil, Yalçın, Mendes, Tahsin, Mouandilmadji

GENÇLERBİRLİĞİ-SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Samsunspor maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.