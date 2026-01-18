Salih Özcan’dan Beşiktaş iddialarına net yanıt

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Salih Özcan, hakkında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini bozdu. Milli futbolcu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son günlerde medyada yer alan ve gerçeği yansıtmayan bilgilere dikkat çekti.

Özcan açıklamasında, şahsı hakkında yazılan bazı haberlerde talep etmediği rakamların dile getirildiğini vurgulayarak, bu bilgilerin doğru olmadığını ifade etti. Tecrübeli orta saha oyuncusu, halen Borussia Dortmund'un sözleşmeli futbolcusu olduğunu hatırlattı.

Milli Takım formasını son üç yıldır gururla giydiğini belirten Özcan, mevcut durumda kulübünün başarısı için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Açıklamasının sonunda ise, kendisi dışında yapılan hiçbir açıklamanın dikkate alınmamasını rica ederek Türk futbol kamuoyuna saygı ve sevgilerini iletti.