Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi golcü transferi! İşte listeye eklenen yeni isimler

Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi golcü transferi! İşte listeye eklenen yeni isimler

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Kante için vites artırırken bir sonraki hedefi olan golcü takviyesi için de harekete geçti. Sörloth, Ademola Lookman gibi isimler ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesine Premier Lig'de forma giyen iki futbolcu eklendi. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2026 Pazar 16:35
Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi golcü transferi! İşte listeye eklenen yeni isimler

Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi transferlerini açıklamasının ardından N'Golo Kante için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de bir sonraki hamlenin golcü transferi olması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi golcü transferi! İşte listeye eklenen yeni isimler

Bu doğrultuda Alexander Sörloth ve Ademola Lookman için hazırlıklarına ve temaslarına devam eden sarı-lacivertlilerde listeye eklenen yeni isimler ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi golcü transferi! İşte listeye eklenen yeni isimler

beIN Sports'ta yer alan haberde Fenerbahçe'nin önceliğinin Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Darwin Nunez olduğu aktarıldı. Kadıköy yönetiminin Nunez'e alternatif olarak belirlediği iki ismin ise Premier Lig'den olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi golcü transferi! İşte listeye eklenen yeni isimler

Nunez için anlaşma sağlanamaması durumunda sarı-lacivertlilerin yöneleceği isimler Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ve Tottenham'dan Mathys Tel.

Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi golcü transferi! İşte listeye eklenen yeni isimler

Haberde ayrıca Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski'nin ayrılıklarının ardından yönetimin daha somut adımlar atabileceğine vurgu yapıldı.

Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi golcü transferi! İşte listeye eklenen yeni isimler

GLASNER VEDA EDECEK

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mateta'nın formasını giydiği Crystal Palace'da ara transfer döneminde kriz yaşanıyor. Londra ekibinin teknik direktörü Oliver Glasner, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi golcü transferi! İşte listeye eklenen yeni isimler

TAKIMDA KRİZ ÇIKTI

Glasner, Premier Lig'de dün oynanan Sunderland maçının ardından yaptığı açıklamada yönetimden destek görmediklerini ve kadro kurmakta zorluklar yaşadıklarını söyledi.

Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi golcü transferi! İşte listeye eklenen yeni isimler

Glasner açıklamasında, "Maçtan bir gün önce kaptanımızı satmalarını anlayamıyorum. Antrenman yapıyoruz ve dün sabah 10.30'da kaptanımızın satılacağı söylendi. Öyleyse neden gelecek hafta değil? O zaman en azından bu maçı oynayabiliriz. Bu beni bugün gerçekten üzüyor. 30 yılı aşkın süredir futbolun içindeyim ve bunu bir kez bile yaşamadım. Şimdi ise altı yedi ay içinde iki kez oldu. Daha önce de söyledim, tamamen terk edilmiş gibi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi golcü transferi! İşte listeye eklenen yeni isimler

KAPTAN DA AYRILIYOR

Öte yandan Crystal Palace'ın kaptanı Marc Guehi de takıma veda etmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Guehi'nin Manchester City'ye transferinin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre City bu transfer için 20 milyon sterlin ödeyecek.

Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi golcü transferi! İşte listeye eklenen yeni isimler

MATETA'NIN GELECEĞİ SORU İŞARETİ

Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mateta için daha önce Juventus ve Manchester United iddiaları da gündeme gelmişti. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Jean-Philippe Mateta, bu sezon Crystal Palace'da 33 maça çıkarken 10 gol ve 2 asist kaydetti.

Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi golcü transferi! İşte listeye eklenen yeni isimler

Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir diğer isim Mathys Tel, bu sezonun başında bonservisiyle Tottenham'a imza attı.

Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi golcü transferi! İşte listeye eklenen yeni isimler

Daha önce Londra ekibinde kiralık olarak forma giyen genç futbolcu, bu sezon görev yaptığı 20 maçta 3 kez ağları havalandırdı. Tottenham, yaz transfer döneminde Mathys Tel için 35 milyon euro ödemişti.

