Fenerbahçe'nin bir sonraki hedefi golcü transferi! İşte listeye eklenen yeni isimler

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Kante için vites artırırken bir sonraki hedefi olan golcü takviyesi için de harekete geçti. Sörloth, Ademola Lookman gibi isimler ile temaslarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesine Premier Lig'de forma giyen iki futbolcu eklendi.
Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi transferlerini açıklamasının ardından N'Golo Kante için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de bir sonraki hamlenin golcü transferi olması bekleniyor.
Bu doğrultuda Alexander Sörloth ve Ademola Lookman için hazırlıklarına ve temaslarına devam eden sarı-lacivertlilerde listeye eklenen yeni isimler ortaya çıktı.
beIN Sports'ta yer alan haberde Fenerbahçe'nin önceliğinin Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Darwin Nunez olduğu aktarıldı. Kadıköy yönetiminin Nunez'e alternatif olarak belirlediği iki ismin ise Premier Lig'den olduğu belirtildi.
Nunez için anlaşma sağlanamaması durumunda sarı-lacivertlilerin yöneleceği isimler Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta ve Tottenham'dan Mathys Tel.
Haberde ayrıca Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski'nin ayrılıklarının ardından yönetimin daha somut adımlar atabileceğine vurgu yapıldı.
GLASNER VEDA EDECEK
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mateta'nın formasını giydiği Crystal Palace'da ara transfer döneminde kriz yaşanıyor. Londra ekibinin teknik direktörü Oliver Glasner, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılacağını açıkladı.
TAKIMDA KRİZ ÇIKTI
Glasner, Premier Lig'de dün oynanan Sunderland maçının ardından yaptığı açıklamada yönetimden destek görmediklerini ve kadro kurmakta zorluklar yaşadıklarını söyledi.
Glasner açıklamasında, "Maçtan bir gün önce kaptanımızı satmalarını anlayamıyorum. Antrenman yapıyoruz ve dün sabah 10.30'da kaptanımızın satılacağı söylendi. Öyleyse neden gelecek hafta değil? O zaman en azından bu maçı oynayabiliriz. Bu beni bugün gerçekten üzüyor. 30 yılı aşkın süredir futbolun içindeyim ve bunu bir kez bile yaşamadım. Şimdi ise altı yedi ay içinde iki kez oldu. Daha önce de söyledim, tamamen terk edilmiş gibi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.
KAPTAN DA AYRILIYOR
Öte yandan Crystal Palace'ın kaptanı Marc Guehi de takıma veda etmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek isimlerden Guehi'nin Manchester City'ye transferinin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre City bu transfer için 20 milyon sterlin ödeyecek.
MATETA'NIN GELECEĞİ SORU İŞARETİ
Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Mateta için daha önce Juventus ve Manchester United iddiaları da gündeme gelmişti. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Jean-Philippe Mateta, bu sezon Crystal Palace'da 33 maça çıkarken 10 gol ve 2 asist kaydetti.
Fenerbahçe'nin gündemine gelen bir diğer isim Mathys Tel, bu sezonun başında bonservisiyle Tottenham'a imza attı.
Daha önce Londra ekibinde kiralık olarak forma giyen genç futbolcu, bu sezon görev yaptığı 20 maçta 3 kez ağları havalandırdı. Tottenham, yaz transfer döneminde Mathys Tel için 35 milyon euro ödemişti.