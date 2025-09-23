Gençler’de parola 3 puan

Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'u mağlup ederek Süper Lig'deki ilk galibiyetini elde eden Gençlerbirliği, 7. haftada çıkacağı Kayserispor deplasmanında da galibiyet hedefliyor. Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, düşme hattından uzaklaşmak için bu maça üç puan parolasıyla hazırlanıyor.
