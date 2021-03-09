Haberler Gençlerbirliği Son dakika spor haberi: İbrahim Üzülmez Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: 'e dönüyor! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: 'in 29. haftasında , sahasında 'e 1-0 mağlup oldu. Ligde son sırada yer alan ekibinde teknik direktör 'la yollar ayrılıyor. Ligin geride kalan diliminde kırmızı-siyahlı takımda Altıparmak'ın yerine 'in geleceği bekleniyor. İşte tüm detaylar...

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 10:52
Son dakika spor haberi: İbrahim Üzülmez Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni takımı

'de bir yol ayrılığı daha yaşanacak. Ligin son sırasında yer alan ve geçtiğimiz hafta sahasında 'e mağlup olan 'ı göndermeye hazırlanıyor.

'un haberine göre; Altıparmak'ın ayrılığı sonrasında hoca sorununu çözüme kavuşturmak isteyen temsilcisinde öne çıkan isim oldu. Tarafların prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Gençlerbirliği Üzülmez ile anlaşma sağlayamazsa son olarak 'yı çalıştıran ile görüşecek.

GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ SÜPER LİG'E TAŞIDI

Son olarak 'de görev alan Üzülmez 2018-2019 sezonunda Gençlerbirliği'nde 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. 46 yaşındaki teknik adam Gençlerbirliği'nde 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında da Süper Lig'de çalıştı. İbrahim Üzülmez kırmızı-siyahlı takımın başında görev aldığı 28 Süper Lig maçında 1.64, 1. Lig'de ise 10 karşılaşmada 2.20 puan ortalamasını tutturdu.

ALTIPARMAK 6 MAÇTA GÖREV ALDI!

Mehmet Altıparmak ise Gençlerbirliği başında çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik, 4 de yenilgi aldı. Öte yandan ekibinde bu sezon ve da görev almıştı.

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