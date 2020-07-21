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21 Temmuz 2020, Salı
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sonradan açıldı

Gençlerbirliği sonradan açıldı

Ligde ilk 7 haftada galibiyetle tanışamayan , teknik direktörlük görevine 'ın yerine 'nun gelmesiyle, küme düşme hattından kurtularak, lige tutundu.

Ligde ilk 7 haftada galibiyetle tanışamayan , teknik direktörlük görevine 'ın yerine 'nun gelmesiyle, küme düşme hattından kurtularak, lige tutundu. Başkent ekibinin ligde kalmasında en önemli etkenlerden birisi de atılan 39 golün 24'ünü ağlara gönderen Stancu-Sio ikilisi oldu. Rumen golcü Stancu ayrıca bir sezonda aynı ligde ilk kez 14 gole ulaşarak, kariyer rekorunu da kırmayı başardı.
  1. 21.7.2020
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