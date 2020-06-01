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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Her şey iyiye gidiyor

Her şey iyiye gidiyor

, 'da tekrar başlayacak olan futbolun, hayatın normalleşmesi sürecinde insanlar üzerinde olumlu etki yapacağını söyledi.

, 'da tekrar başlayacak olan futbolun, hayatın normalleşmesi sürecinde insanlar üzerinde olumlu etki yapacağını söyledi. Hamzaoğlu, "Sağlık boyutu her şeyden çok önemli. Eğer süreç iyi gitmeseydi ben de oynanmasından yana olmazdım. Şu anda her şey iyiye gidiyor. Bu yüzden ligin oynanmasında bir sakınca yok" dedi.
  1. 1.6.2020
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