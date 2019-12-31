İlk yarının en hırçını Gençlerbirliği

Süper Lig Cemil Usta Sezonu, ilk devresi noktalanırken, takımların istatistikleri ön plana çıktı. Başkent ekibi Gençlerbirliği, ligin ilk devresinde 6 kez kırmızı kart cezası alarak, bu alanda zirveyi temsil etti. İstiklal Mobilya Kayserispor da gördüğü 5 kırmızı kart ile ilk yarının en fazla kırmızı kart gören ikinci ekibi oldu. En az kırmızı kart gören takımlar ise 1 kez ile Antalyaspor, Medipol Başakşehir, Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor olmuş oldu.

BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA SARARDI

Sezonun ilk yarısında en fazla sarı kart gören 2 takım bulunuyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş 17 haftalık dönemde 50'şer kez sarı kart ile cezalandırılarak, en fazla sarı kart gören iki takım olmuş oldu. Kasımpaşa, 50 sarı kartın yanında 2 kez de kırmızı kart görürken, siyah-beyazlılar ise 3 kez kırmızı karta maruz kaldı.