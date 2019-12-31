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31 Aralık 2019, Salı
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İlk yarının en hırçını

İlk yarının en hırçını Gençlerbirliği

’de 2019-2020 sezonunun ilk yarısı sona ererken, Ankara temsilcisi , ligin ilk devresinde 6 kez cezası alarak, en fazla kırmızı kart gören takım oldu.

Cemil Usta Sezonu, ilk devresi noktalanırken, takımların istatistikleri ön plana çıktı. Başkent ekibi , ligin ilk devresinde 6 kez cezası alarak, bu alanda zirveyi temsil etti. İstiklal Mobilya Kayserispor da gördüğü 5 kırmızı kart ile ilk yarının en fazla kırmızı kart gören ikinci ekibi oldu. En az kırmızı kart gören takımlar ise 1 kez ile Antalyaspor, Medipol Başakşehir, Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor olmuş oldu.

BEŞİKTAŞ VE KASIMPAŞA SARARDI

Sezonun ilk yarısında en fazla sarı kart gören 2 takım bulunuyor. Kasımpaşa ve Beşiktaş 17 haftalık dönemde 50'şer kez sarı kart ile cezalandırılarak, en fazla sarı kart gören iki takım olmuş oldu. Kasımpaşa, 50 sarı kartın yanında 2 kez de kırmızı kart görürken, siyah-beyazlılar ise 3 kez kırmızı karta maruz kaldı.

  1. 31.12.2019
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