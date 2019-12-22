Hamza Hamzaoğlu'ndan çılgın yükseliş! Sivas'a... - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
22 Aralık 2019, Pazar
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'ndan çılgın yükseliş!

Hamza Hamzaoğlu'ndan çılgın yükseliş!

Bir dönem Akhisarspor, , ve 'ı çalıştıran, sarı-kırmızılı kulüpte kupalar kazanarak rüya gibi bir sezon yaşayan , 'e fırtına gibi geri döndü... 49 yaşındaki başarılı , teknik direktörü olmasının ardından adından yine söz ettirirken, lider 'a soğuk duş aldırdı!

'in ekiplerinden , sezona istediği gibi başlayamamış ve ilk 9 haftada hayal kırıklığı yaratmıştı.

Mustafa Kaplan'ın kırmızı-siyahlı ekiple yollarını ayırmasının adından Hamzaoğlu, 9. hafta itibariyle takımını 17. sırada, 6 puanla almıştı.

Hamzaoğlu, Gençlerbirliği ile resmi sözleşme imzalamasının ardından takımına olan güvenini belirtirken, "Birçok seçeneğin arasından birini ve size en uygununu seçmek kolay değil. Yönetim oturup düşünmüş ve bizde karar kılmış. Bu bizi ayrıca gururlandırdı. Burada gibi bir takım var. Bizi buraya getiren, takımdan ziyade Gençlerbirliği ismiydi." demişti.

6 HAFTADA BÜYÜK ÇIKIŞ!

Hamzaoğlu, sazı eline almasının ardından yükselişe başladı...

Gençlerbirliği başında ilk sınavını deplasmanında veren Hamzaoğlu, deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Hamzaoğlu, ardından evinde 'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

ekibiyle çıkışa son sürat devam eden Hamzaoğlu, ardından 'da 'yı 2-1 mağlup etmiş, 13. haftada evinde ligin güçlü ekiplerinden ile 3-3 berabere kalmıştı.

SADECE FENERBAHÇE'YE TÖKEZLEDİ

Süper Lig'in 14. haftasında 'ye konuk olan Gençlerbirliği, 'den 5-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. 15. haftada ekibi 'yi ağırlayan Gençler bu zorlu karşılaşmadan da 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı almasını bilmişti.

SİVAS'A SON NEFESTE...

16. haftada 'u konuk eden yönetimindeki Gençlerbirliği, Süper Lig liderine zorlu anlar yaşattı. 90+7. dakikaya kadar 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın son saniyelerinde golü ağlarında gören Gençler, Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

  1. 22.12.2019
  2. Güncelleme: 22.12.2019 16:31
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