Hamza Hamzaoğlu'ndan çılgın yükseliş!

Süper Lig'in ekiplerinden Gençlerbirliği, sezona istediği gibi başlayamamış ve ilk 9 haftada hayal kırıklığı yaratmıştı.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan'ın kırmızı-siyahlı ekiple yollarını ayırmasının adından Hamzaoğlu, 9. hafta itibariyle takımını 17. sırada, 6 puanla almıştı.

Hamzaoğlu, Gençlerbirliği ile resmi sözleşme imzalamasının ardından takımına olan güvenini belirtirken, "Birçok seçeneğin arasından birini ve size en uygununu seçmek kolay değil. Yönetim oturup düşünmüş ve bizde karar kılmış. Bu bizi ayrıca gururlandırdı. Burada gibi bir takım var. Bizi buraya getiren, takımdan ziyade Gençlerbirliği ismiydi." demişti.

6 HAFTADA BÜYÜK ÇIKIŞ!

Hamzaoğlu, sazı eline almasının ardından yükselişe başladı...

Gençlerbirliği başında ilk sınavını Konyaspor deplasmanında veren Hamzaoğlu, deplasmandan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Hamzaoğlu, ardından evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini elde etti.

Ankara ekibiyle çıkışa son sürat devam eden Hamzaoğlu, ardından İstanbul'da Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etmiş, 13. haftada evinde ligin güçlü ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile 3-3 berabere kalmıştı.

SADECE FENERBAHÇE'YE TÖKEZLEDİ

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Gençlerbirliği, Kadıköy'den 5-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. 15. haftada İzmir ekibi Göztepe'yi ağırlayan Gençler bu zorlu karşılaşmadan da 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanı almasını bilmişti.

SİVAS'A SON NEFESTE...

16. haftada Sivasspor'u konuk eden Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, Süper Lig liderine zorlu anlar yaşattı. 90+7. dakikaya kadar 2-1 önde götürdüğü karşılaşmanın son saniyelerinde golü ağlarında gören Gençler, Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.