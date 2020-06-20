Galatasaray’dan puan almak sürpriz değil
Gaziantep FK'nin 31 yaşındaki sol beki Mehmet Erdem Uğurlu, G.Saray deplasmanından puanla ayrılmalarının sürpriz olmayacağını savundu.
Gaziantep FK'nin 31 yaşındaki sol beki Mehmet Erdem Uğurlu, G.Saray deplasmanından puanla ayrılmalarının sürpriz olmayacağını savundu. Tecrübeli savunmacı, "Sakatlıkların bizim için avantaj olacağı düşünülmesin çünkü rakibimizin kadro derinliğine sahip olduğunu biliyoruz. Biz de bu ligdeki tüm takımlara karşı gücümüzü ispatlamış bir ekibiz. İnşallah bu karşılaşmadan üç puan çıkaracak mücadeleyi göstereceğiz. Oradan puan veya puanlar almamızı sürpriz olarak görmeyeceğiz, kendimize güveniyoruz" dedi.
- 20.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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