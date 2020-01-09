MAÇ SONUCU Gaziantep FK 3-1 Ekol Göz Menemenspor

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor ile karşılaştı.

Gaziantep FK, hazırlık maçını Güray Vural, Kenan Özer ve Rahman Chibsah attığı gollerle 3-1 kazandı. Menemenspor'un tek golünü ise Mehmet Boztepe attı.