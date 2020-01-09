MAÇ SONUCU Gaziantep FK 3-1 Ekol Göz Menemenspor
İkinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ilk hazırlık maçında karşılaştığı Menemenspor'u 3-1 mağlup etti.
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kampla sürdüren Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor ile karşılaştı.
Gaziantep FK, hazırlık maçını Güray Vural, Kenan Özer ve Rahman Chibsah attığı gollerle 3-1 kazandı. Menemenspor'un tek golünü ise Mehmet Boztepe attı.
- 09.01.2020
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Simon Falette Fenerbahçe için İstanbul'da!
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borego bence ikinci bir zanka vakası olacak.. Ali koç comoliye transfer yaptırmasın. Ersun yanalın verdiği isimler alınsın.
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Tolga Ciğerci'den flaş açıklama: Gerekirse boş sözleşmeye imza atarım
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fatih çok karakterli bi oyuncu
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Toplam 2
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