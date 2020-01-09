MAÇ SONUCU Gaziantep FK 3-1 Ekol Göz Menemenspor - Son dakika Gazişehir Gaziantep haberleri - Fotomaç
09 Ocak 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Gazişehir Gaziantep Haberleri MAÇ SONUCU Gaziantep FK 3-1 Ekol Göz Menemenspor

MAÇ SONUCU FK 3-1 Ekol Göz

MAÇ SONUCU Gaziantep FK 3-1 Ekol Göz Menemenspor

İkinci yarı hazırlıklarına 'da devam eden ekiplerinden Futbol Kulübü, ilk hazırlık maçında karşılaştığı 'u 3-1 mağlup etti.

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını 'da yaptığı kampla sürdüren takımlarından FK, ilk hazırlık maçında 1. Lig takımlarından ile karşılaştı.

Gaziantep FK, hazırlık maçını Güray Vural, Kenan Özer ve Rahman Chibsah attığı gollerle 3-1 kazandı. Menemenspor'un tek golünü ise Mehmet Boztepe attı.

  1. 09.01.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU Gaziantep FK 3-1 Ekol Göz Menemenspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN