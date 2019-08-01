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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Bony'i bekliyor

Gazişehir Bony'i bekliyor

Transferin hareketli kulüplerinden Gaziantep, önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. ekibinde Başkan , “Ses getirecek transferimiz olabilir” diye prensipte el sıkıştıkları öğrenilen Bony’yi işaret etti.

Başkan Adil Sani , "Henüz netleşmeden isim veremem ama geldiğinde lige ses getirecek transferimiz olabilir. İnşallah kısa zamanda görüşmelerimizi tamamlayıp, aramıza katmış olacağız" ifadeleriyle el sıkıştıkları öğrenilen 30 yaşındaki Fildişili Wilfried Bony'yi işaret etti.

FENERBAHÇE'YE GÖZDAĞI
Geçen sezonu 'de Swensea City ile ekibi El Arabi'de 7'şer maça çıkarak kapatan, bonservisi elindeki Bony, 6 gol 1 asist yaptı. Tecrübeli golcünün birkaç güne gelmesi bekleniyor. Öte yandan Başkan Konukoğlu, ligde 'yle deplasmanda oynayacakları maçtan puanla ayrılacaklarına inandığını söyledi.

  1. 1.8.2019
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