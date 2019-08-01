Gazişehir Bony'i bekliyor
Transferin hareketli kulüplerinden Gazişehir Gaziantep, önemli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Antep ekibinde Başkan Konukoğlu, “Ses getirecek transferimiz olabilir” diye prensipte el sıkıştıkları öğrenilen Bony’yi işaret etti.
Başkan Adil Sani Konukoğlu, "Henüz netleşmeden isim veremem ama geldiğinde lige ses getirecek transferimiz olabilir. İnşallah kısa zamanda görüşmelerimizi tamamlayıp, aramıza katmış olacağız" ifadeleriyle el sıkıştıkları öğrenilen 30 yaşındaki Fildişili Wilfried Bony'yi işaret etti.
FENERBAHÇE'YE GÖZDAĞI
Geçen sezonu İngiltere'de Swensea City ile Katar ekibi El Arabi'de 7'şer maça çıkarak kapatan, bonservisi elindeki Bony, 6 gol 1 asist yaptı. Tecrübeli golcünün birkaç güne gelmesi bekleniyor. Öte yandan Başkan Konukoğlu, ligde Fenerbahçe'yle deplasmanda oynayacakları maçtan puanla ayrılacaklarına inandığını söyledi.
- 1.8.2019
-
Mitroglou ikna edilecek
Toplam 1
Yorum
Yasama Çalışmadan 600 bin Euro para veriyorlar kabul etmiyorsun. Sahada ise hiç yoksun. Çağdaş eşkiyalık yapmak buna derler. İnsan utanır.
-
Atiba korkutuyor
Toplam 1
Yorum
Husnu Anadolu takimlari dahi guclu bu sene besiktas atibanin gencini bulmali atia kulubeden baslamali canerde oyle gonulde sakatliklari uzun surer
-
Bayern Münih Fenerbahçe maçı için bu başlığı attı!
Toplam 1
Yorum
10ur Sadık ya :o)) Böyle bir defans adamın olur ise elbette fark yersin. Karşında Ankaragücü veya Akhisar yok ki kekleyesin.
Gazişehir Bony'i bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.