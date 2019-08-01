Gazişehir Bony'i bekliyor

Başkan Adil Sani Konukoğlu, "Henüz netleşmeden isim veremem ama geldiğinde lige ses getirecek transferimiz olabilir. İnşallah kısa zamanda görüşmelerimizi tamamlayıp, aramıza katmış olacağız" ifadeleriyle el sıkıştıkları öğrenilen 30 yaşındaki Fildişili Wilfried Bony'yi işaret etti.



FENERBAHÇE'YE GÖZDAĞI

Geçen sezonu İngiltere'de Swensea City ile Katar ekibi El Arabi'de 7'şer maça çıkarak kapatan, bonservisi elindeki Bony, 6 gol 1 asist yaptı. Tecrübeli golcünün birkaç güne gelmesi bekleniyor. Öte yandan Başkan Konukoğlu, ligde Fenerbahçe'yle deplasmanda oynayacakları maçtan puanla ayrılacaklarına inandığını söyledi.