Gazişehir Chery'yi aldı
Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları hızla sürüyor. Geçen sezon Kayseri’de şov yapan Hollandalı ile 3 yıllık anlaşıldı. Rumen Alin Tosca da kampa katıldı.
Muğdat, Kana Bıyık, Olkowski ve Morais'i kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar iki bomba daha patlattı. Gazişehir, Rumen savunma oyuncusu Alin Tosca'yı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki sol bek, Topuk Yaylası'na gitti. Geçen sezon Real Betis'te top koşturan Tosca, 16 maçta 3 asist yapmıştı.
RAKİPLERİ SOLLADI
Çin ekibi Hengfeng'den geçen sezon Kayserispor'a kiralanan Tjaronn Chery, Gazişehir ile el sıkıştı. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki 10 numara kırmızı-siyahlılar ile 3 yıllığına anlaştı. Surinam asıllı Hollandalı, Kayseri'de 37 maça çıkıp; 10 gol, 5 asistle oynamıştı. Chery'yi birçok Süper Lig ekibi istiyordu.
RAKİPLERİ SOLLADI
Çin ekibi Hengfeng'den geçen sezon Kayserispor'a kiralanan Tjaronn Chery, Gazişehir ile el sıkıştı. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki 10 numara kırmızı-siyahlılar ile 3 yıllığına anlaştı. Surinam asıllı Hollandalı, Kayseri'de 37 maça çıkıp; 10 gol, 5 asistle oynamıştı. Chery'yi birçok Süper Lig ekibi istiyordu.
- 21.7.2019
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