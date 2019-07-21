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21 Temmuz 2019, Pazar
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Gazişehir Chery'yi aldı

Gazişehir Chery'yi aldı

Gazişehir Gaziantep'te transfer çalışmaları hızla sürüyor. Geçen sezon Kayseri’de şov yapan Hollandalı ile 3 yıllık anlaşıldı. Rumen Alin Tosca da kampa katıldı.

Muğdat, Kana Bıyık, Olkowski ve Morais'i kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar iki bomba daha patlattı. Gazişehir, Rumen savunma oyuncusu Alin Tosca'yı kadrosuna kattı. 27 yaşındaki sol bek, Topuk Yaylası'na gitti. Geçen sezon Real Betis'te top koşturan Tosca, 16 maçta 3 asist yapmıştı.

RAKİPLERİ SOLLADI
Çin ekibi Hengfeng'den geçen sezon 'a kiralanan Tjaronn Chery, Gazişehir ile el sıkıştı. Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki 10 numara kırmızı-siyahlılar ile 3 yıllığına anlaştı. Surinam asıllı Hollandalı, Kayseri'de 37 maça çıkıp; 10 gol, 5 asistle oynamıştı. Chery'yi birçok Süper Lig ekibi istiyordu.
  1. 21.7.2019
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