Gaziantep FK gözünü ilk 10’a dikti

Trendyol Süper Lig'de bugün Beşiktaş'I konuk edecek olan Gaziantep FK, güçlü rakibi karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
Yeni teknik direktörü Rumen Mirel Radoi yönetiminde ilk maçında geçen hafta deplasmanda Eyüpspor'a 3-0 mağlup olan kırmızı- siyahlılar, hem bu yenilgiyi telafi etmek hem de kalan 3 maçta ilk 10 hedefi gerçekleştirmek adına galibiyete kilitlendi. Gaziantep ekibi, Beşiktaş'ın ardından deplasmanda Göztepe ve son hafta sahasında Başakşehir'le karşılaşacak.