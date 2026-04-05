G.Antep pes etmedi

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2026 Pazar 06:51
Süper Lig'de üst tarafı hedefleyen Gaziantep FK ve Alanyaspor, Gaziantep'te kozlarını paylaştı. Alanyaspor 42'de defansın arkasına atılan pasta topla buluşan İbrahim Kaya'nın golüyle öne geçti. 2. yarıda 63'te sağdan Perez'in ortasında seken topla ceza yayında buluşan Kozlowski, ağları havalandırıp sonucu ilan etti: 1-1. Gaziantep ekibinin galibiyet hasreti 2 maça çıkarken, Akdeniz temsilcisi ise yenilmezlik serisini 4 karşılaşmaya taşıdı.