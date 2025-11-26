Gaziantep 27 TL

Trendyol Süper Lig’de Kayserispor galibiyetiyle 6. sıraya çıkan Gaziantep FK, evindeki Eyüp maçı biletlerini yine şehrin plaka numarası olan 27 TL’den satışa sundu. Maraton ve kale arkası biletleri 27 TL’den satışa çıkartılırken, VİP 227, misafir tribün biletleri ise 35 TL olarak belirlendi.
Trendyol Süper Lig'de Kayserispor galibiyetiyle 6. sıraya çıkan Gaziantep FK, evindeki Eyüp maçı biletlerini yine şehrin plaka numarası olan 27 TL'den satışa sundu. Maraton ve kale arkası biletleri 27 TL'den satışa çıkartılırken, VİP 227, misafir tribün biletleri ise 35 TL olarak belirlendi.