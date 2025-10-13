4 maç 8 puan

Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alan ve mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep FK, bu seriyi devam ettirmek istiyor. Milli ara dönüşünde Antalyaspor, Fenerbahçe ve Çaykur Rize’yle evinde Alanyaspor’la ise deplasmanda karşılaşacak olan kırmızı-siyahlılar, bu 4 mücadelede en az 8 puan hedefliyor.
