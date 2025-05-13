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Haberler Gaziantep FK İnan’dı ve başardı

İnan’dı ve başardı

Geçen sezon düşme hattında aldığı Gaziantep’i ligde tutan Selçuk İnan, bu yıl da başarılı bir grafik çizdikten sonra geçen hafta görevinden ayrıldı

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
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İnan’dı ve başardı

Sürpriz bir şekilde geçen hafta G.Antep FK'daki görevinden karşılıklı anlaşma neticesinde ayrılan teknik direktör Selçuk İnan, ardında güzel anılar bıraktı. Gaziantep FK'de 428 gün görev yapan ve iki sezonda 43 lig maçına çıktıktan sonra yolların ayrıldığı İnan, 1.34 puan ortalaması elde etti. Geçen sezon 8 Mart 2024'te düşme hattında aldığı Gaziantep ile 10 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak ligde kalma başarısı yaşayan İnan, bu yıla da damgasını vurdu.

İÇ SAHADA 10 GALİBİYET

Sezon başında takıma 17 yeni isim alarak kadroyu yenileyen İnan, son 5 haftada düşme hattının 7 puan üzerinde bir takım bıraktı. İnan yönetiminde bu sezon ligde 33 maça çıkan G.Antep, en fazla galibiyetini iç saha maçlarında alırken, deplasmanlarda aynı performansı gösteremedi. İç sahada oynadığı 17 karşılaşmada 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan G.Antep, topladığı 33 puanla evinde ligin en iyileri arasına girmeyi başardı. Selçuk İnan'ın öğrencileri deplasmanda bu başarının uzağında kaldı.

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