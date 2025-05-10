Gaziantep FK'da Selçuk İnan dönemi bitti!

Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Gaziantep FK'da galibiyet hasreti 4 maça çıkarken taraftarlar yenilgi sonrası teknik direktör Selçuk İnan'a tepki göstermişti. Diğer taraftan karşılaşmanın ardından Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ile Selçuk İnan bir araya gelmiş ve yapılan toplantı neticesinde taraflar ayrılık kararında uzlaştı.

Bu sezon ligde 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Gaziantep FK topladığı 42 puanla 15. sırada yer alıyor.