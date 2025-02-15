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Haberler Gaziantep FK Hayalimiz büyük

Hayalimiz büyük

“İnşallah Sivas maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Biz en azından bu zorlu fikstürü iyi bir şekilde geçip sonrasında hedef koymak istiyoruz. Hayal kurma zamanı gelir inşallah.”

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Hayalimiz büyük

Süper Lig'de bugün Sivasspor'u ağırlayacak olan Gaziantep FK, mutlak galibiyet hedefliyor. "Bizim için çok önemli olan Sivasspor maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diyen teknik direktör Selçuk İnan, "Bir hafta BAY geçtik. Şimdi Sivas maçı çok çok önemli bir maç bizim için. Aslında iyi bir seri yakalamıştık kendi sahamızda, kendi taraftarımıza birlikte. Güçlü bir oyunla maçları kazanmasını bildik. Galatasaray maçı belki bir kaza gibi oldu bizim için. Maçı kazanabilirdik de olmadı. Tabii geçmişte yaşamıyoruz. İnşallah bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. İnşallah oyuncular kendi performanslarını sahaya yansıtır. Ve maçı kazanan taraf biz oluruz" dedi.

OTURMUŞ BİR OYUNUMUZ VAR

Ligde zor bir fikstüre girdikleriyle ilgili soruya da cevap veren İnan, "Tabii her maç zor. İlk yarı bu fikstürü yaşarken, bu maçları oynarken biraz zorlandık. Daha takımımız tam hazır değildi, oyuncularımız gelmemişti. Yine aslında yeni oyuncuların adapte olması belki biraz zaman alabilir ama en azından oturmuş bir oyunumuz var. Her maç zor. Artık birbirinden ayırmamak lazım. Ligin ikinci yarısı çok çok daha zor olacak. Bunu her röportajımda belirtmiştim ki her şey de doğru çıkıyor. Her takım birbirini yenebilir güçte artık. Ama dediğim gibi biz en azından bu zorlu fikstürü iyi bir şekilde geçip sonrasında hedef koymak istiyoruz. Hayal kurma zamanı gelir inşallah" diye umut dağıttı.

SEMİH ÖNEMLİ BİR KARAKTER

Transfer döneminde kadrolarına önemli takviyeler yaptıklarını söyleyen Selçuk İnan, Adana Demirspor'dan aldıkları stoper Semih Güler'i övdü. İnan, "Yeni arkadaşlarımız geldi. Semih de bunlardan bir tanesi son olarak gelen. İnşallah bize faydası olur. Önemli bir oyuncu önemli bir karakter, diğerleri gibi. İnşallah transferler bize faydalı olur ve ligi iyi bir yerde bitiririz" ifadelerini kullandı.

SAHASINDA EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Süper Lig'in geride kalan bölümünde taraftarı önünde 11 karşılaşmaya çıkan Gaziantep FK, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Bu karşılaşmalarda kalesinde 5 gol gören kırmızı- siyahlılar, iç sahada en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Gaziantep ekibi, sahasında 13 kez de rakip ağları havalandırdı.

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