Basın mensuplarından Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'ya protesto!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sona ererken karşılaşma sonrası flaş bir gelişme yaşandı.

Karşılaşma sonrasında Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica'nın Sivasspor taraftarına ve futbolcularına yönelik hakareti ve el hareketleri nedeni ile basın mensupları protestoda bulundu.

TOPLANTIYI TERK ETTİLER!

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısı için salona gelen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica konuşmasına başlamadan önce, maçtaki durumu anlatan basın mensupları, toplantıyı protesto ederek salondan ayrıldı.

Bunun üzerine Sumudica da şaşkın anlar yaşadı.

NE OLMUŞTU?

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sahada gerilim yükseldi. İki takımın futbolcuları ve teknik heyeti arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Arbedede iki takımın teknik direktörü Bülent Uygun ile Maruis Sumudica da yer aldı.

Gerginliğe emniyet güçleri müdahale ederek, iki tarafı yatıştırdı. Takımlar daha sonra polis eşliğinde soyunma odasına girdi.