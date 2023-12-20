Güney derbisinde son haftaların 3 puana hasret iki takımı mücadele etti... Gol düellosunda yine kazanan çıkmadı... Gaziantep FK ile Adana Demirspor'un Kalyon Stadı'ndaki 90 dakikalık mücadelesi 2-2 berabere sona erdi. Gaziantep FK'nın gollerini Arda Kızıldağ ve Lazar Markovic attı. Demirspor ise bu gollere 1 dakika arayla Emre Akbaba, Akintola ile karşılık verdi. 24 puana ulaşan Adana Demirspor, önümüzdeki hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlarken, 16 puanlı G.Antep FK, Karagümrük deplasmanına çıkacak.

MARKOVIC İMZASI

Gaziantep'in gollerinde Lazar Markovic'in imzası vardı. 17'nci dakikada kullandığı kornerde Arda Kızıldağ'a golü attıran Sırp maestro, 54'te bu kez ceza sahası dışında kaleci Magomedaliyev'i avladı: 2-0. Topa sahip olmasına rağmen 2-0 geriye düşen Adana Demirspor, 71'de Emre Akbaba ile farkı biren indirirken, 2 dakika sonra Yusuf Sarı ile skora denge getirdi. 90. dakikada Gradel'in ortasında Riaascos şutunu çekti. Demirspor defansı bu topu çizgi üzerinden çıkarınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

ALKIŞLA PROTESTO ETTİLER

İki takım futbolcuları ise Bahattin Şimşek'in ilk düdüğü sonrası ilginç bir protestoya imza attı. İlk düdük sonrası bir süre topa hareketlenmeyen Gaziantep FK ve Adana Demirspor futbolcuları, Halil Umut Meler'e yönelik saldırıya alkışla tepki gösterdi. Futbolcular, kısa süreli protestonun ardından oyunu hareketlendirdirdi.

ARDA'DAN İKİNCİ GOL

Maçın 17. dakikasında Markovic'in korner atışında topa iyi yükselen Arda Kızıldağ, gol perdesini açtı. Süper Lig'deki ikinci golünü atan genç futbolcunun sevinci, 90 dakika sonunda hüzne dönüştü. Markovic'in 2-0 öne geçirdiği Gaziantep FK, ikinci yarıda 1 dakika arayla gelen gollerle evinde 1 puana razı oldu.

SUMUDICA'DAN ÇİÇEK

Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan Gaziantep FK-Adana Demirspor karşılaşmasında ilginç ve güzel görüntüler ortaya çıktı. Maç öncesi Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, mücadelenin orta hakemi Bahattin Şimşek'e çiçek takdim ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.