Haberler Gaziantep FK N'Koulou Antep'te

N'Koulou Antep'te

Gaziantep FK, Yunan ekibi Aris'ten ayrılan Kamerun Milli Takımı'nın 33 yaşındaki yıldız stoperi Nicolas N’Koulou’yu da kadrosuna kattı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 06:50
N'Koulou Antep'te

Teknik direktörlüğe Marius Sumudica'yı getiren Gaziantep FK, transferlere devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Kamerunlu yıldız stoper Nicolas N'Koulou ile sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı. N'Koulou, Başkan Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri İdris Kalkan ve Halil Demir'in de katılımıyla kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayacak resmi sözleşmeye imza attı. 2007'de ülkesinin takımlarından Kadji'de futbola başlayan 33 yaşındaki tecrübeli savunmacının kariyeri, başarılarla dolu.

FRANSIZ DEVLERİNDE OYNADI

2008 yılında Fransa'nın önde gelen takımlarından Monaco'ya transfer olan N'Koulou, 2011 yılında ise Marsilya'ya transfer oldu. Daha sonra ise sırasıyla Olimpik Lyon, Torino ve Watford formaları giyen Kamerunlu stoper, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından Aris de top koşturdu. 83 kez de Kamerun A Milli Takımı'nda forma giyen başarılı futbolcu, kariyerinde 472 resmi maça çıkı,p 12 kez de gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon Aris'te 17 karşılaşmada boy gösterirken, 1 kez ağları havalandırdı.

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