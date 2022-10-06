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Gaziantep FK'nin eski oyuncusu Amedej Vetrih 32 yaşında futbolu bıraktı

2020-2022 sezonları arasında Gaziantep FK forması giyen Slovenyalı Amedej Vetrih 32 yaşında futbolu bıraktı. İşte detaylar...

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 15:27
Gaziantep FK'nin eski oyuncusu Amedej Vetrih 32 yaşında futbolu bıraktı

2020-2022 sezonları arasında Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen Amedej Vetrih futbolu bıraktığını açıkladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "2020-2022 sezonları arasında kulübümüzde başarıyla forma giyen ve aktif futbol kariyerini sonlandırma kararı alan Amedej Vetrih'e katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında sonsuz başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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