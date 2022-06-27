Valmir Veliu Gaziantep’te

Gaziantep FK, Kosovalı Valmir Veliu'yu transfer ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, kırmızı- siyahlı takımın son olarak Kosova temsilcisi Llapi forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Veliu ile anlaşmaya vardığı belirtildi. "Takımımızın yarın (bugün) Bolu'da gerçekleştireceği kamp çalışmalarına katılacak olan Valmir Veliu'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Valmir Veliu da taraftarlardan destek istedi. "Bu oyun onlarla güzel" diyen futbolcu, tribünlere davet etti.



TAKVİYELER SÜRECEK

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, gerekli gördükleri mevkiler için takviye çalışmalarının süreceğini belirtti. Akınal "Bütçemiz el verdiği ölçüde bazen de şartlarımızı zorlayarak gerekeni yapacağız" dedi.



DEMİR'E 10 GÜN SÜRE



G.Antep FK'da teknik direktör Erol Bulut ile tartışma yaşayan Muhammet Demir'e düşünmesi için 10 gün süre verildi. Demir, teknik direktör Erol Bulut ile yaşadığı sorun sonrasında kulübe ayrılmak istediğini iletti.