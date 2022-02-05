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Gaziantep FK-Sivasspor: 5-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Gaziantep evinde Sivasspor'u farklı geçti

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yenerek puanını 35'e yükseltti. Konuk ekibin golcüsü Mustapha Yatabare, 63'te gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Gaziantep FK Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2022 Cumartesi 15:34
Gaziantep FK-Sivasspor: 5-1 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Gaziantep evinde Sivasspor'u farklı geçti

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Ev sahibi takım, henüz 6. dakikada Papy Djilobodji'nin golüyle 1-0 öne geçti. 12'de ise Muhammet Demir'le farkı 2'ye çıkardı. 29'da Sivassporlu Goutas skoru 2-1'e getirirken Papy Djilobodji 41'de yeniden sahneye çıktı ve ilk yarı ev sahibinin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Konuk takımda 63'te Yatabare kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 70'te Alexandru Maxim, penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 4-1 yaptı. 76'da Furkan Soyalp farkı 4'e çıkaran golü kaydetti ve mücadele Gaziantep'in 5-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı 11. maçta 9. kez kazanmış oldu. Kırmızı-siyahlılar, 2 mücadelede ise berabere kaldı.

Bu sonuçla Gaziantep FK ligde 35 puanla 8. sıraya yükselirken, Sivasspor ise 31 puanla 11. sırada kaldı.

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