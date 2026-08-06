MÜTHİŞ BİR KARİYER Henüz 23 yaşında olmasına rağmen büyük başarılara imza atan Eduardo Camavinga, kariyeriyle göz kamaştırıyor. Real Madrid'de 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya La Liga, 1 FIFA Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 1 İspanya Kupası kazanan Camavinga, Fransa Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi ve Rennes'de de Fransa Kupası kaldırdı.

SON SÖZ MOURINHO'DA Real Madrid'de göreve yeni başlayan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Eduardo Camavinga konusunda son kararını verecek. Fransız orta sahanın kiralanmasına sıcak bakan Mourinho'nun kararına göre hareket edilecek. Camavinga da teknik heyetin son sözünü bekliyor.