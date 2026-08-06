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Haberler Galatasaray Galatasaray'da transferde Camavinga heyecanı!

Galatasaray'da transferde Camavinga heyecanı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un son olarak transfer gündemine dünya yıldızı Eduardo Camavinga'yı aldığı öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 06:50
Galatasaray'da transferde Camavinga heyecanı!

Transfer çalışmalarında hızlanan Galatasaray, rotasını İspanya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı yönetim, Real Madrid'in 23 yaşındaki yıldızı Eduardo Camavinga'yı gözüne kestirdi.

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Galatasaray'da transferde Camavinga heyecanı!

İspanya ekibinde teknik direktör Jose Mourinho'nun gönderilmesine izin verdiği Fransız orta saha için harekete geçildi. Yönetim, Camavinga'yı ilk etapta satın alma opsiyonuyla kiralamayı planlıyor.

Galatasaray'da transferde Camavinga heyecanı!

Real Madrid'in de bu opsiyona sıcak baktığı ifade edildi. Görüşmelerin hızlı bir şekilde ilerlemesi hedefleniyor.

Galatasaray'da transferde Camavinga heyecanı!

DEĞERİ 50 MİLYON EURO

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Eduardo Camavinga ismine olumlu yaklaşıyor. 23 yaşındaki futbolcunun hem orta sahada hem de sol bekte oynayabiliyor olması Buruk açısından önemli bulunuyor.

Galatasaray'da transferde Camavinga heyecanı!

Orta sahada güçlü bir rotasyon planlayan tecrübeli çalıştırıcı, Camavinga'ya onay verdi.

Galatasaray'da transferde Camavinga heyecanı!

Orta sahada 6 ve 8 numarada oynayan Fransız yıldız, ayrıca sol bekte de şans buluyor. Real Madrid'le kontratı 2029'da bitecek Camavinga'nın piyasa değeri 50 milyon euro...

Galatasaray'da transferde Camavinga heyecanı!

MÜTHİŞ BİR KARİYER

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen büyük başarılara imza atan Eduardo Camavinga, kariyeriyle göz kamaştırıyor. Real Madrid'de 2 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 2 İspanya La Liga, 1 FIFA Kıtalararası Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 1 İspanya Kupası kazanan Camavinga, Fransa Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi ve Rennes'de de Fransa Kupası kaldırdı.

Galatasaray'da transferde Camavinga heyecanı!

SON SÖZ MOURINHO'DA

Real Madrid'de göreve yeni başlayan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Eduardo Camavinga konusunda son kararını verecek. Fransız orta sahanın kiralanmasına sıcak bakan Mourinho'nun kararına göre hareket edilecek. Camavinga da teknik heyetin son sözünü bekliyor.

Galatasaray'da transferde Camavinga heyecanı!

ÜÇ FARKLI BÖLGEDE

Eduardo Camavinga, üç farklı bölgede oynuyor. Orta sahada 6 ve 8 numarada görev yapabilen 23 yaşındaki yıldız, sol bekte de şans bulabiliyor.

Galatasaray'da transferde Camavinga heyecanı!

Kariyeri boyunca 41 maçta sol bekte sahaya çıkan Camavinga, 6 numarada 118 maçta, 8 numarada da 144 kez forma giymişti.

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