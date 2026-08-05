Nathan Zeze’ye yeni teklif

Savunmaya 23 yaş altında bir oyuncu almak isteyen Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'de forma giyen Nathan Zeze için bastırıyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2026 06:50
Savunmaya 23 yaş altında bir oyuncu almak isteyen Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'de forma giyen Nathan Zeze için bastırıyor. Fransa'da yayın yapan L'Equipe gazetesinin haberine göre; sarı-kırmızılıların kiralama teklifi reddedildi. Galatasaray yönetimi de opsiyonlu yeni bir teklifle kapıyı çalmaya hazırlanıyor.