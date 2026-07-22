Transfer çalışmalarını sessiz bir şekilde sürdüren G.Saray'da rota bir kez daha İtalya'ya çevrilmiş durumda. Geçen sezon Noa Lang'ı Napoli'den kiralayan sarı-kırmızılılar bu kez Milan'ın yıldızına gözünü dikti. İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'nun haberine göre G.Saray, Christian Pulisic ile yakından ilgileniyor 27 yaşındaki ABD'li kanat oyuncusunu radarına alan sarı-kırmızılı yönetimin, İtalyan ekibi ile temaslara başlayacağı iddia edildi.

14 GOLE KATKIDA BULUNDU

Geçen sezon forma giydiği 34 resmi maçta 10 gol atan ve 4 de asiste imzasını atan Pulisic , ayrıca forvet arkası ve 10 numarada da forma giyebiliyor. Geçmiş senelerde de ABD'li oyuncuya ilgi gösteren G.Saray'ın en kısa zamanda harekete geçeceği iddia edildi. Başarılı futbolcunun sözleşmesinin bitimine 1 sene kalması nedeniyle Milan'ın satışta her türlü kolaylığı göstereceği ifade edilirken, sarı-kırmızılılar önemli bir kanat oyuncusu ile bu bölgeyi takviye etmeye çalışacak.

ÇOK YÖNLÜ BİR OYUNCU

Kariyerinin büyük bir kısmını kanatlarda geçiren Pulisic, 10 numaralı bölgeye de çok alışkın bir futbolcu, Hücumda iki kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen 27 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un istediği gibi çok yönlü bir oyuncu.