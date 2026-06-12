Galatasaray'dan dolandırıcılık uyarısı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son dönemde, kulübümüz ve iştirakleri ile başkan, yönetim kurulu üyeleri ve çalışan isimleri kullanılarak; forma, loca, kombine, maç bileti, plaket, dergi, almanak veya benzeri ürünlerin satışı bahanesiyle üye ve taraftarlarımızın aldatıldığı bilgisi kulübümüze ulaşmaktadır.

Galatasaray Spor Kulübü'nün ve iştiraklerinin hiçbir şekilde telefonla arama yapmak suretiyle satış usulü bulunmamaktadır. Kulübümüzün resmi çağrı merkezi 0212 305 19 05'tir. Bu numara dışında sonu 19 05 ile bitenler de dahil olmak üzere satış pazarlama yapılmaya çalışılan hiçbir aramaya kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir.

Her ne kadar kulübümüzce bu telefon numaraları üzerinden aramaları yapanlar hakkında T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet ve ihbarda bulunulmakta ise de dolandırıcılık suçunun mağduru olan kişilerin bizzat şikayetçi olmaları gerektiğinden bu tür aramalarla karşılaşan ve/veya mağduriyet yaşayan taraftarlarımızın, gecikmeksizin Cumhuriyet Başsavcılığı'na şahsen şikayetçi olmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.