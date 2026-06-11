Galatasaray aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu!
Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transferde vites yükseltildi. Cimbom'un son olarak orta saha transferi için İngiltere'den o futbolcuya yöneldiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 06:50
Galatasaray, Devler Ligi'nde de çok büyük başarılara imza atmak isterken bu doğrultuda transfer çalışmalarına başladı.
Cimbom'da son olarak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, İngiliz Ligi ekiplerinden Wolves'ta forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes'i gündemine aldı.
Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için maliyet araştırması yaptığı ve önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.
İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Gomes için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi.
Geride kalan sezonda Wolves'ta 41 maça çıkan Sambacı orta saha, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.
Brezilya Milli Takımı'nda 10 kez forma giyen Gomes, 2023 yılında Flamengo'dan İngiliz ekibine 18.7 milyon euroya transfer olmuştu.
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