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Haberler Galatasaray Galatasaray aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu!

Galatasaray aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu!

Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transferde vites yükseltildi. Cimbom'un son olarak orta saha transferi için İngiltere'den o futbolcuya yöneldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 06:50
Galatasaray aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu!

Galatasaray geride kalan sezon çok büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu!

Cimbom böylece Okan Buruk önderliğinde üst üste 4. kez ligde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu!

Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için ise hedef büyüttü.

Galatasaray aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu!

Galatasaray, Devler Ligi'nde de çok büyük başarılara imza atmak isterken bu doğrultuda transfer çalışmalarına başladı.

Galatasaray aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu!

Cimbom'da son olarak transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Galatasaray aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu!

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, İngiliz Ligi ekiplerinden Wolves'ta forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Joao Gomes'i gündemine aldı.

Galatasaray aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu!

Sarı-kırmızılıların yıldız oyuncu için maliyet araştırması yaptığı ve önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunacağı öğrenildi.

Galatasaray aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu!

İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek olan Gomes için Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi.

Galatasaray aradığı orta sahayı İngiltere'de buldu!

Geride kalan sezonda Wolves'ta 41 maça çıkan Sambacı orta saha, 1 gol atarken 3 de asist yaptı.

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