CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İtalya'dan Davinson Sanchez'e talip çıktı! Galatasaray'ın transfer kararı...

İtalya'dan Davinson Sanchez'e talip çıktı! Galatasaray'ın transfer kararı...

Galatasaray'da başarılı performansıyla dikkat çeken Davinson Sanchez, Serie A yolcusu olabilir. İtalyan ekibinin savunmacı için resmi teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın ayrılığa belirli şartlarda onay verebileceği ifade ediliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 06:50
İtalya'dan Davinson Sanchez'e talip çıktı! Galatasaray'ın transfer kararı...

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez İtalyan ekibi ekibi Como'nun radarına girdi.

İtalya'dan Davinson Sanchez'e talip çıktı! Galatasaray'ın transfer kararı...

Takvim'de yer alan habere göre; Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Çizme temsilcisinin 29 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer listesine eklediği öğrenildi.

İtalya'dan Davinson Sanchez'e talip çıktı! Galatasaray'ın transfer kararı...

Davinson Sanchez'in menajeriyle temas kurup sözleşme şartları hakkında bilgi alan Como'nun tecrübeli stoper için ilerleyen günlerde Sarı-Kırmızılılar'a resmi teklif yapacağı da gelen bilgiler arasında.

İtalya'dan Davinson Sanchez'e talip çıktı! Galatasaray'ın transfer kararı...

Galatasaray yönetiminin ise 29 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu ve bu rakamın teklif edilmesi durumunda ayrılığa sıcak bakabileceği belirtiliyor.

İtalya'dan Davinson Sanchez'e talip çıktı! Galatasaray'ın transfer kararı...

Bu sezon 45 maçta 2 gol kaydeden Davinson'un kontratı 2029'da sona erecek.

G.Saray'dan Silva için son teklif!
F.Bahçe'den Vlahovic hamlesi!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Trump Türkiye’ye geliyor: NATO zirvesine katılacak! Rubio’dan “tarihi toplantı” mesajı
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'da hedef Kolo Muani!
G.Saray milli yıldızların peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan'dan Can Uzun için servet Aslan'dan Can Uzun için servet 01:27
Hakan Safi Luis Suarez ile anlaşma sağladı! Hakan Safi Luis Suarez ile anlaşma sağladı! 01:18
Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! Trabzonspor bir transferi daha bitirdi! 01:18
F.Bahçe'de transfer planları alt üst: Greenwood F.Bahçe'de transfer planları alt üst: Greenwood 01:18
Aziz Yıldırım: Ayağa kalkmak için irade ortaya koyacağız! Aziz Yıldırım: Ayağa kalkmak için irade ortaya koyacağız! 01:18
Trabzonspor'da ayrılık açıklandı! Trabzonspor'da ayrılık açıklandı! 01:18
Daha Eski
"Dünyanın en büyük stadını yapacağız" "Dünyanın en büyük stadını yapacağız" 01:18
F.Bahçe Beko finale '1' uzakta! F.Bahçe Beko finale '1' uzakta! 01:18
La Liga'da sezonun en güzel golü Arda Güler'den La Liga'da sezonun en güzel golü Arda Güler'den 01:18
Filenin Sultanları galibiyetle başladı! Filenin Sultanları galibiyetle başladı! 01:18
Tedesco'nun ilk transferi F.Bahçe'den! Tedesco'nun ilk transferi F.Bahçe'den! 01:18
River Plate'den Icardi açıklaması! River Plate'den Icardi açıklaması! 01:18