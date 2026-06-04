İtalya'dan Davinson Sanchez'e talip çıktı! Galatasaray'ın transfer kararı...
Galatasaray'da başarılı performansıyla dikkat çeken Davinson Sanchez, Serie A yolcusu olabilir. İtalyan ekibinin savunmacı için resmi teklif hazırlığında olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın ayrılığa belirli şartlarda onay verebileceği ifade ediliyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 06:50
Galatasaray yönetiminin ise 29 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euro'luk bir bonservis beklentisi olduğu ve bu rakamın teklif edilmesi durumunda ayrılığa sıcak bakabileceği belirtiliyor.
Bu sezon 45 maçta 2 gol kaydeden Davinson'un kontratı 2029'da sona erecek.
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