Singo’ya milli davet

Sarı-kırmızılı takımın Fildişil Sahilli yıldızı Wilfried Singo, milli takıma davet edildi. Fildişi Sahili, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıklarken, Singo da kendisine yer buldu. ABD, Meksika ve Kanada'da 11 Haziran-19 Temmuz 'da düzenlenecek Dünya Kupası'na ayrıca Beşiktaş'tan Agbadou da davet edildi.