Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray İstanbul sarı-kırmızı

İstanbul sarı-kırmızı

Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolcular, dün Galatasaray Lisesi önünden üst açık otobüsle yola çıktı, taraftarlarıyla beraber muhteşem bir zafer turu attı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 06:50
Üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanan, ligde de toplamda 26. zaferini elde eden Galatasaray'ın dünkü kutlamaları tarihe geçti. RAMS Park'taki kupa töreni öncesi şampiyonluk turu atıldı. Okan Buruk ve futbolcular; Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi önünde üstü açık otobüse bindi. Üst üste dördüncü şampiyonluk ile 26. Lig zaferine yönelik özel bir şekilde hazırlanan üstü açık otobüs kalabalık bir taraftar konvoyu eşliğinde hareket etti.

TARAFTARLAR EŞLİK ETTİ

Galatasaray Lisesi'nden başlayan müthiş tur; Taksim Tünel, Mecidiyeköy Meydanı ve 4. Levent'ten devam etti. Ardından RAMS Park'a varan sarı-kırmızılı takıma, taraftarlar eşlik etti. Üstü açık otobüste Okan Buruk ve futbolcular büyük bir coşku yaşadı. Özellikle Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi önünde yoğun bir kalabalık oluştu. Futbolcular ve taraftarlar karşılıklı tezahüratlar yapıldı. Sarı-kırmızılı takımı taşıyan şampiyonluk otobüsü RAMS Park'ta Aslanlı Yol'a geldiğinde coşku tavan yaptı.

MEŞALELERLE KARŞILANDI

Beyoğlu'nda Galatasaray Lisesi önünde zafer turuna başlayan üstü açık otobüsü taraftarlar meşalelerle karşıladı. Üst üste dördüncü ve toplamda da 26. kez şampiyon olan sarı-kırmızılı takım büyük coşku yaşadı.

GİTME MAURO ICARDI

Galatasaraylı futbolcular, sözleşmesi sona eren Mauro İcardi'ye özel pankart hazırladı. İngilizce bir şekilde 'Gitme Mauro' yazısı taraftarlara gösterildi. Taraftarlar da futbolcuların bu hareketine alkışlarla destek verdi.

DOMİN4SYON SLOGANI

Sarı-kırmızılı takıma hazırlanan şampiyonluk otobüsünün tasarımı dikkat çekti. Otobüsün önünde üst üste dördüncü şampiyonluk için dev bir 'Domin4syon' yazısı öne çıktı. Futbolcular da benzer tişörtü giydi. Otobüste de 'Her sene sensin şampiyon' mesajı da yer aldı.

